"Кайрат" проиграл чемпиону Узбекистана в напряженном матче с семью голами

ФК "Кайрат" потерпел поражение от "Пахтакора" - чемпиона Узбекистана-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Товарищеский матч прошел в Ташкенте (Узбекистан) и завершился победой хозяев со счетом 4:3.

Стартовый состав "Кайрата" на игру выглядел следующим образом: Устименко, Кейлер, Васин, Касабулат, Ткаченко, Буранчиев, Садыбеков, Швырев, Жоао Пауло, Алыкулов, Шушеначев.

Хозяева забили быстрый гол на четвертой минуте. В середине первого тайма Гулжигит Алыкулов сравнял, но до перерыва футболисты "Пахтакора" успели снова выйти вперед. В начале второй половины Жоао Пауло снова вернул ничью, после чего его команда пропустила еще два гола. До конца игры бразилец успел оформить дубль и установить окончательный счет.