"Кайрат" проиграл чемпиону Узбекистана в напряженном матче с семью голами

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 20:44
©ФК "Кайрат"

ФК "Кайрат" потерпел поражение от "Пахтакора" - чемпиона Узбекистана-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Товарищеский матч прошел в Ташкенте (Узбекистан) и завершился победой хозяев со счетом 4:3. 

Стартовый состав "Кайрата" на игру выглядел следующим образом: Устименко, Кейлер, Васин, Касабулат, Ткаченко, Буранчиев, Садыбеков, Швырев, Жоао Пауло, Алыкулов, Шушеначев.

Хозяева забили быстрый гол на четвертой минуте. В середине первого тайма Гулжигит Алыкулов сравнял, но до перерыва футболисты "Пахтакора" успели снова выйти вперед. В начале второй половины Жоао Пауло снова вернул ничью, после чего его команда пропустила еще два гола. До конца игры бразилец успел оформить дубль и установить окончательный счет. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Кайрат ФК Узбекистан Межсезонье в КПЛ КПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:44
КПЛ
"Кайрат" проиграл чемпиону Узбекистана в напряженном матче с семью голами
Сегодня , 19:10
КПЛ
Стартовал чемпионат Казахстана по футболу сезона-2023
Сегодня , 18:27
КПЛ
Узбекский новичок за миллион евро сделал громкое заявление после дебюта за "Ордабасы"
Сегодня , 17:10
КПЛ
Видео всех голов, или как "Астана" стала обладателем Суперкубка Казахстана по футболу
Сегодня , 16:57
КПЛ
"Астана" победила "Ордабасы" в матче за Суперкубок Казахстана
Сегодня , 16:07
КПЛ
Два гола за минуту, или как закончился первый тайм Суперкубка Казахстана по футболу
Сегодня , 15:15
КПЛ
"Ордабасы" представил узбекского форварда за миллион евро и других новичков
Сегодня , 10:55
КПЛ
Экс-хавбек "Блэкберна" и сборники из Казахстана. "Ордабасы" объявил о контрактах с пятью футболистами
Сегодня , 08:55
КПЛ
Прямая трансляция матча "Астана" - "Ордабасы" за Суперкубок Казахстана
Вчера , 23:36
КПЛ
"Кайсар" объявил о трансфере вратаря-чемпиона
© 2008 - 2023 ТОО «EML»