"Кайрат" проиграл "Акжайыку" и вылетел из призовой тройки

"Акжайык" выиграл у "Кайрата" в рамках 11-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Уральске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол был забит на 53-й минуте, когда гости были наказаны за провал в обороне - Павел Назаренко вышел на оперативный простор и спокойно перебросил мяч над Стасом Покатиловым.

Все попытки алматинцев отыграться в оставшееся время до финального свистка оказались тщетными.

Благодаря этому успеху уральцы набрали 18 очков и вышли на третье место, с которого сместили "желто-черных" - подопечные Алексея Шпилевского опустились на четвертую строчку.

Стоит отметить, что футболисты Владимира Мазяра выиграли третий матч подряд, а вот безвыигрышная серия южан достигла трех игр.

В следующем туре, 18 мая, "Кайрат" дома примет "Актобе", а "Акжайык" в этот день в гостях сыграет с "Тураном".

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