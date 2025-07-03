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"Кайрат" продал своего 19-летнего таланта за 15 миллионов. Подробности

©ФК "Кайрат"

Полузащитник алматинского "Кайрата" Алихан Исраилов продолжит карьеру в карагандинском "Шахтере", передают Vesti.kz.

Клубы достигли договоренности о трансфере 19-летнего футболиста. По информации Transfermarkt, "горняки" заплатили за игрока 25 тысяч евро (15 миллионов тенге).

Исраилов является воспитанником "Кайрата". Он выступает за вторую команду алматинского клуба с 2024 года.

В текущем сезоне Алихан был капитаном "Кайрат-Жастар". Всего в первой лиге за "желто-черных" провел 22 матча, забил два гола и отметился ассистом.

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На данный момент "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 26 очков в 11 турах.

"Кайрат", в свою очередь, находится на второй строчке в премьер-лиге, набрав 33 балла в 15 матчах.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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