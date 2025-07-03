"Кайрат" продал своего 19-летнего таланта за 15 миллионов. Подробности

Полузащитник алматинского "Кайрата" Алихан Исраилов продолжит карьеру в карагандинском "Шахтере", передают Vesti.kz.

Клубы достигли договоренности о трансфере 19-летнего футболиста. По информации Transfermarkt, "горняки" заплатили за игрока 25 тысяч евро (15 миллионов тенге).

Исраилов является воспитанником "Кайрата". Он выступает за вторую команду алматинского клуба с 2024 года.

В текущем сезоне Алихан был капитаном "Кайрат-Жастар". Всего в первой лиге за "желто-черных" провел 22 матча, забил два гола и отметился ассистом.

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На данный момент "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 26 очков в 11 турах.

"Кайрат", в свою очередь, находится на второй строчке в премьер-лиге, набрав 33 балла в 15 матчах.