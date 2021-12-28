"Кайрат" не потянет зарплату? В Армении оценили возможность трансфера Мхитаряна в КПЛ

Автор: Алишер Абдулин

Переход игрока "Ромы" Генриха Мхитаряна в "Кайрат" сейчас нереален, считает руководитель спортивного отдела Первого канала Армении Эдуард Калантарян. В интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал основные причины этого и спрогнозировал, когда экс-звезду дортмундской "Боруссии", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" ждать в Казахстане.

- Реально ли сейчас говорить о переходе Мхитаряна в "Кайрат"?

- Как только Мхитарян начинает работать с Жозе Моуриньо, все клубы, которые претендуют на серьезного игрока из постсоветских стран, начинают активизироваться и приглашать армянского футболиста. Сотрудничество Мхитаряна и португальского специалиста никак не получается. Вроде бы они договорились, что все позади и надо начинать работать. Начали работать, но потом возник маленький конфликт. Все это закончилось тем, что Мхитарян опять поменял позицию и играет в основном опорника. Нельзя сказать, что играет плохо, но его былая результативность уже не та. Он, мало забивает, мало отдает, в основном делает черную работу и все это Мхитаряну не нравится. Поэтому сейчас идут активные слухи о его возможном уходе из "Ромы" в зимнее трансферное окно. В основном российские клубы претендуют на него. Это и "Зенит", и "Спартак", и ЦСКА и "Краснодар", где у него сложились хорошие отношения с владельцем клуба Сергеем Галицким, который, говорят, после окончания карьеры предложил ему стать спортивным директором "Краснодара". Но никакими предложениями он не соблазняется.

Теперь появилась информация о том, что "Кайрат" хочет пригласить его. Этот сценарий по нескольким причинам можно считать нереальным. Во-первых, Мхитарян еще хочет играть в топ-чемпионате. Он еще не с теми мыслями, что в Италии уже нечего делать и пора заканчивать карьеру в какой-нибудь постсоветской стране. Здесь речь идет о Казахстане, России и Украине, где Генрих уже играл.

Во-вторых, насколько я знаю, "Кайрат" перешел в эконом-режим, и если он может позволить себе трансфер Мхитаряна, то зарплату армянского игрока осилить невозможно. Платить Мхитаряну "Кайрат", наверное, не сможет.

- В какой клуб мог пойти Генрих, если бы ушел из "Ромы"?

- В ближайшее время он не перейдет в другой чемпионат из ближайшего региона, потому что у Генриха еще есть амбиции играть в сильной лиге. Пусть это еще не "Рома", но, я думаю, предложения из других европейских клубов наверняка поступят. Года через два, возможно, состоится его возвращение на постсоветское пространство, где он будет доигрывать, тогда, может быть, предложение "Кайрата" будет к месту. Хотя тогда уже неизвестно, насколько Генрих сможет помочь казахстанскому клубу.

Напомним, ранее СМИ сообщили о возможном переходе игрока сборной Армении в "Кайрат". Мхитарян с 2019 года защищает цвета "Ромы". В минувшем сезоне он провел 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов и отдал десять ассистов. В этом сезоне чемпионата Италии футболист провел за римлян 23 матча, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.