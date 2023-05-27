"Кайрат" потерпел поражение от аутсайдера КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:56 Комментарии 1
©ФК "Кайрат"

"Кайрат" потерпел поражение в рамках 11 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинская команда на выезде встречалась с "Мактааралом" и уступила со счетом 1:3.

Хозяева завладели преимуществом уже в первом тайме благодаря дублю Рамазана Каримова, который оформил дубль на 7 и 13 минутах.

За алматинцев один гол отыграл Жоао Пауло на 63 минуте. Но хозяева не остановились. На 78 минуте точку во встрече поставил Виктор Брага.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь

"Мактаарал" остался на последнем 14 месте в КПЛ, а "Кайрат" - на пятом. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 9 1 2 17-11 28
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12
10 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
Мактаарал ФК Кайрат ФК КПЛ
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