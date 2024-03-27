"Кайрат" получит усиление: подробности

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:55
©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" планирует подписать еще несколько легионеров, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL".

"С волками жить, по-волчьи выть - ФК "Кайрат" доукомплектуется легионерами.

Причем, как обещают в руководстве клуба, это будут добротные и перспективные игроки.

К слову, "Кайрат" единственный клуб, который голосовал против отмены лимита на легионеров. Однако, теперь после жалоб главного тренера Кирилла Кекера, подпишет еще пару иностранцев. Дело в том, что сколько бы ты не наигрывал своих воспитанников, против команды состоящей из зарубежных футболистов, они бессильны. Поэтому в противном случае, алматинцы могут финишировать в далеке от призовых мест. Как говорится, с волками жить, по-волчьи выть", - пишет источник.

На данный момент в заявке "Кайрата" присутствуют девять иностранцев: Вадим Ульянов (Россия), Иброхимхалил Юлдошев (Узбекистан), Виктор Васин (Россия), Офри Арад (Израиль), Лука Гадрани (Грузия), Гиорги Зариа (Грузия), Дмитрий Сергеев (Россия), Жоао Пауло (Бразилия) и Элдер Сантана (Бразилия).

Напомним, в январе было принято решение об отмене лимита на легионеров в КПЛ.

Клубам разрешено выпускать сразу 11 легионеров в составах на матч. До этого разрешалось семь иностранных игроков на поле.

В то же время в заявках команд из 25 человек должны присутствовать 13 воспитанников казахстанского футбола.

Добавим, что первый трансферный период в КПЛ-2024 продлится до 5 апреля.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
6 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
7 Женис 2 1 0 1 1-2 3
8 Атырау 2 0 2 0 1-1 2
9 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
10 Туран 2 0 1 1 0-2 1
11 Жетысу 1 0 0 1 0-2 0
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 2 0 0 2 0-6 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ

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