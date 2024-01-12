"Кайрат" подпишет игрока сборной Узбекистана - подробности

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Сегодня 07:24
©Михаил Зимин/Матч ТВ

Генеральный директор российского футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик‑Гусейнов в интервью "Матч ТВ" подтвердил, что идут переговоры с "Кайратом" о возможном переходе защитника нижегородцев Иброхимхалила Юлдошева в казахстанскую команду, сообщают Vesti.kz.

"Мы находимся в переговорах с "Кайратом" по Юлдошеву. Возможно, переход состоится", - сказал Мелик‑Гусейнов.

Накануне появилась информация о том, что алматинцы ведут борьбу за Юлдошева с одним из турецких клубов.

Юлдошев выступает за российский клуб с 2021 года. На его счету 63 матча, три гола и пять голевых передач в составе нижегородцев.

Также он защищал цвета родного "Пахтакора" и "Бунедкора".

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро, а его контракт с "Пари НН" действует до 30 июня 2025 года.

Метки:
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