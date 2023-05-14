"Кайрат" победил "Актобе" и приблизился к лидерам КПЛ

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Сегодня 19:02
©ФК "Кайрат"

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 9

Кайрат - Актобе 2:1

Голы:

Сантана, 51 (0:1); Пауло - Да Силва (Крачковский), 62 (1:1); Шушеначев, 81 (2:1)
Турнирная таблица →

В Алматы состоялся матч девятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz

Местный "Кайрат" принимал на своем стадионе "Актобе". Встреча завершилась со счетом 2:1. 

Первый тайм команды провели без взятия ворот. Все голы были забиты во второй половине встречи.  

На 51 минуте Элдер Сантана вывел "Актобе" вперед. 

На 62 минуте сравнял счет Жоао Пауло.

А автором победного гола стал Артур Шушеначев, отличившийся на 81 минуте.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь

Одержав победу, "Кайрат" подвинул "Актобе" с четвертого места турнирной таблицы и приблизился к тройке лидеров. Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться ниже. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Кайрат ФК Актобе ФК КПЛ

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