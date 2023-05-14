"Кайрат" победил "Актобе" и приблизился к лидерам КПЛ

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 9
Голы:Сантана, 51 (0:1); Пауло - Да Силва (Крачковский), 62 (1:1); Шушеначев, 81 (2:1)
В Алматы состоялся матч девятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Местный "Кайрат" принимал на своем стадионе "Актобе". Встреча завершилась со счетом 2:1.
Первый тайм команды провели без взятия ворот. Все голы были забиты во второй половине встречи.
На 51 минуте Элдер Сантана вывел "Актобе" вперед.
На 62 минуте сравнял счет Жоао Пауло.
А автором победного гола стал Артур Шушеначев, отличившийся на 81 минуте.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Одержав победу, "Кайрат" подвинул "Актобе" с четвертого места турнирной таблицы и приблизился к тройке лидеров. Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться ниже.