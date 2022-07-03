"Кайрат" победил "Акжайык" и приблизился к лидерам КПЛ

©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 22:52
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 16
Кайрат - Акжайык 2:0

Голы: Канте Мартинес, 36 (1:0) ; Пауло - Да Силва, 54 (2:0)

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Турнирная таблица

ФК "Кайрат" одержал победу над "Акжайыком" в чемпионате Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 16-го тура прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 36-й минуте "Кайрат" вывел вперед Хосе Канте. 

А на 54-й минуте отличился Жоао Пауло.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Одержав победу, "Кайрат" поднялся на шестое место в турнирной таблице. Теперь после 15 матчей у клуба 23 очка, как у "Ордабасы" и "Тараза". Эти три клуба идут вплотную к тройке лидеров КПЛ.

Напомним, что сегодня на первое место вышла "Астана", которая разгромила на своей арене "Махтаарал".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 8 3 4 33-16 27
2 Актобе 14 8 2 4 20-17 26
3 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17
10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17
11 Туран 13 3 7 3 11-12 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
Кайрат ФК Акжайык ФК КПЛ

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