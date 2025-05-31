КПЛ
31 мая 17:16

"Кайрат" отреагировал на скандал с тренером и болельщиками

©ФК "Кайрат"

Футбольный клуб "Кайрат" официально подтвердил, что в концовке матча 11-го тура КПЛ против "Актобе" главный тренер команды Рафаэль Уразбахтин допустил нецензурные высказывания в адрес трибун, передают Vesti.kz.

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Инцидент произошел после удаления наставника с технической зоны и стал результатом эмоциональной реакции на провокации болельщиков и спорные судейские решения, принятые в ходе игры.

Клуб подчеркнул, что подобное поведение тренера неприемлемо с профессиональной и этической точки зрения.

При этом "Кайрат" отметил, что на протяжении всего матча в адрес игроков и представителей команды со стороны трибун звучали оскорбления, провокации и нецензурные выражения. Кроме того, болельщики неоднократно проявляли агрессию — бросали посторонние предметы в сторону технической зоны и скамейки запасных. По мнению клуба, это свидетельствует о недостаточных мерах безопасности на стадионе.

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Помимо этого, "Кайрат" потребовал официально рассмотреть поведение игроков "Актобе" — Идриса Умаева, Неманьи Анджелковича и Багдата Каирова, которые во время и после матча допустили грубые и провокационные действия по отношению к футболистам "Кайрата". Клуб настаивает на принятии соответствующих мер.

"Кайрат" подтвердил свою приверженность принципам уважения, спортивной этики и порядка на всех официальных соревнованиях. В ближайшее время клуб направит обращение в Казахстанскую Федерацию футбола с просьбой детально рассмотреть спорные судейские решения и ожидает прозрачного и объективного реагирования со стороны компетентных органов.

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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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