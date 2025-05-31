"Кайрат" отреагировал на скандал с тренером и болельщиками

Футбольный клуб "Кайрат" официально подтвердил, что в концовке матча 11-го тура КПЛ против "Актобе" главный тренер команды Рафаэль Уразбахтин допустил нецензурные высказывания в адрес трибун, передают Vesti.kz.

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Инцидент произошел после удаления наставника с технической зоны и стал результатом эмоциональной реакции на провокации болельщиков и спорные судейские решения, принятые в ходе игры.

Клуб подчеркнул, что подобное поведение тренера неприемлемо с профессиональной и этической точки зрения.

При этом "Кайрат" отметил, что на протяжении всего матча в адрес игроков и представителей команды со стороны трибун звучали оскорбления, провокации и нецензурные выражения. Кроме того, болельщики неоднократно проявляли агрессию — бросали посторонние предметы в сторону технической зоны и скамейки запасных. По мнению клуба, это свидетельствует о недостаточных мерах безопасности на стадионе.

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Помимо этого, "Кайрат" потребовал официально рассмотреть поведение игроков "Актобе" — Идриса Умаева, Неманьи Анджелковича и Багдата Каирова, которые во время и после матча допустили грубые и провокационные действия по отношению к футболистам "Кайрата". Клуб настаивает на принятии соответствующих мер.

"Кайрат" подтвердил свою приверженность принципам уважения, спортивной этики и порядка на всех официальных соревнованиях. В ближайшее время клуб направит обращение в Казахстанскую Федерацию футбола с просьбой детально рассмотреть спорные судейские решения и ожидает прозрачного и объективного реагирования со стороны компетентных органов.

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