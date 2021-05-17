"Кайрат" отправил Эсеолу в первую лигу

Нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола переведен в команду "Кайрат-Жастар", выступающую в первой лиге. Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

По данным паблика, данное решение приняли совместно тренерский штаб и руководство алматинского клуба.

"И вроде нечему удивляться, учитывая уровень игры, которую на протяжении последнего года показывает украинский нападающий. Если бы не одно забавное обстоятельство: 28 июня Эсеоле стукнет уже тридцатник. А тут "молодежка"…", - пишет канал.

Напомним, что после 11 туров КПЛ "Кайрат" идет на четвертом месте, отставая от лидирующей "Астаны" на 12 очков. По слухам, в команде ищут замену главному тренеру Алексею Шпилевскому.

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