"Кайрат" определился с будущим своего лидера. Его сватают в Россию

©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:35

Экс-защитник сборной России Виктор Васин продолжит карьеру в "Кайрате", поскольку алматинский клуб считает его ключевой фигурой в обороне, сообщает корреспондент Vesti.kz

"Кайрат" не допускает варианта возвращения защитника в РПЛ этим летом. В клубе высоко ценят профессионализм и качество игры Васина в нынешнем сезоне.

Более того, Виктор один из тех иностранцев, с кем могут продлить контракт на следующий год. Защитник комфортно чувствует себя в Алматы и готов продолжить сотрудничество с "Кайратом".

Накануне появилась информация, что Васин может вернуться в ЦСКА, у которого "Кайрат" выкупил игрока за 100 тысяч евро.

В нынешнем сезоне КПЛ Васин провел 13 матчей и забил два мяча. Ранее защитник выступал за "Спартак-Нальчик", "Нижний Новгород", "Мордовию", "Уфу" и ЦСКА. 

 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 8 3 4 33-16 27
2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17
10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17
11 Туран 13 3 7 3 11-12 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
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