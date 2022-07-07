"Кайрат" определился с будущим своего лидера. Его сватают в Россию

Экс-защитник сборной России Виктор Васин продолжит карьеру в "Кайрате", поскольку алматинский клуб считает его ключевой фигурой в обороне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" не допускает варианта возвращения защитника в РПЛ этим летом. В клубе высоко ценят профессионализм и качество игры Васина в нынешнем сезоне.

Более того, Виктор один из тех иностранцев, с кем могут продлить контракт на следующий год. Защитник комфортно чувствует себя в Алматы и готов продолжить сотрудничество с "Кайратом".

Накануне появилась информация, что Васин может вернуться в ЦСКА, у которого "Кайрат" выкупил игрока за 100 тысяч евро.

В нынешнем сезоне КПЛ Васин провел 13 матчей и забил два мяча. Ранее защитник выступал за "Спартак-Нальчик", "Нижний Новгород", "Мордовию", "Уфу" и ЦСКА.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17 11 Туран 13 3 7 3 11-12 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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