"Кайрат" определился с будущим своего лидера. Его сватают в Россию

Экс-защитник сборной России Виктор Васин продолжит карьеру в "Кайрате", поскольку алматинский клуб считает его ключевой фигурой в обороне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Кайрат" не допускает варианта возвращения защитника в РПЛ этим летом. В клубе высоко ценят профессионализм и качество игры Васина в нынешнем сезоне.
Более того, Виктор один из тех иностранцев, с кем могут продлить контракт на следующий год. Защитник комфортно чувствует себя в Алматы и готов продолжить сотрудничество с "Кайратом".
Накануне появилась информация, что Васин может вернуться в ЦСКА, у которого "Кайрат" выкупил игрока за 100 тысяч евро.
В нынешнем сезоне КПЛ Васин провел 13 матчей и забил два мяча. Ранее защитник выступал за "Спартак-Нальчик", "Нижний Новгород", "Мордовию", "Уфу" и ЦСКА.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|15
|8
|3
|4
|33-16
|27
|2
|Ордабасы
|15
|8
|2
|5
|25-15
|26
|3
|Актобе
|14
|8
|2
|4
|20-17
|26
|4
|Тобол
|15
|7
|4
|4
|25-19
|25
|5
|Тараз
|15
|6
|5
|4
|18-13
|23
|6
|Кайрат
|15
|6
|5
|4
|15-17
|23
|7
|Каспий
|15
|7
|1
|7
|16-19
|22
|8
|Атырау
|15
|5
|6
|4
|17-15
|21
|9
|Шахтер
|14
|5
|2
|7
|20-20
|17
|10
|Аксу Ак
|14
|5
|2
|7
|12-19
|17
|11
|Туран
|13
|3
|7
|3
|11-12
|16
|12
|Кызыл-Жар
|15
|3
|6
|6
|15-20
|15
|13
|Акжайык
|14
|3
|3
|8
|5-14
|12
|14
|Мактаарал
|15
|2
|4
|9
|11-27
|10
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