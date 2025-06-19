"Кайрат" оформил трансфер перед Лигой чемпионов

Футбольный клуб "Кайрат" объявил о соглашении с чешской "Викторией" Пльзень по аренде бразильского нападающего Рикардо Вианы Фильо, известного как Рикардиньо. Соглашение рассчитано на один год, передают Vesti.kz.

Краткая справка о новичке:

Возраст: 24 года

Позиция: нападающий / вингер

Рост: 180 см

Вес: 74 кг

Рикардиньо родом из бразильского штата Сан-Паулу и является воспитанником одноименного клуба. Профессиональную карьеру он начал в "Гремио", после чего успел поиграть за "Атлетико Гоияниенсе" в родной Бразилии и португальский "Маритиму".

Наиболее ярко футболист проявил себя в составе болгарского "Левски", куда перешел в начале 2023 года. За столичный клуб он провел 56 матчей, в которых отметился 20 голами и восемью результативными передачами.

В 2024 году Рикардиньо подписал контракт с "Викторией" Пльзень и успел сыграть в групповом этапе Лиги Европы УЕФА. Первую часть 2025 года форвард провел в аренде в израильском клубе "Маккаби" Хайфа, где провел 11 матчей и забил один гол.



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