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"Кайрат" оформил трансфер перед Лигой чемпионов

©ФК "Кайрат"

Футбольный клуб "Кайрат" объявил о соглашении с чешской "Викторией" Пльзень по аренде бразильского нападающего Рикардо Вианы Фильо, известного как Рикардиньо. Соглашение рассчитано на один год, передают Vesti.kz.

Краткая справка о новичке:

Возраст: 24 года
Позиция: нападающий / вингер
Рост: 180 см
Вес: 74 кг

Рикардиньо родом из бразильского штата Сан-Паулу и является воспитанником одноименного клуба. Профессиональную карьеру он начал в "Гремио", после чего успел поиграть за "Атлетико Гоияниенсе" в родной Бразилии и португальский "Маритиму".

Наиболее ярко футболист проявил себя в составе болгарского "Левски", куда перешел в начале 2023 года. За столичный клуб он провел 56 матчей, в которых отметился 20 голами и восемью результативными передачами.

В 2024 году Рикардиньо подписал контракт с "Викторией" Пльзень и успел сыграть в групповом этапе Лиги Европы УЕФА. Первую часть 2025 года форвард провел в аренде в израильском клубе "Маккаби" Хайфа, где провел 11 матчей и забил один гол.


Определился первый соперник "Кайрата" в Лиге чемпионов

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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