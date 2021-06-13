"Кайрат" одержал победу в первом матче с новым тренером

Алматинский "Кайрат" обыграл "Тараз" в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Таразе завершилась со счетом 2:0. На 11-й минуте у гостей отличился Вагнер Лав, а на 67-й - Артур Шушеначев. Для алматинцев это был первый матч после ухода Алексея Шпилевского, а обязанности главного тренера исполняет Кирилл Кекер.

Благодаря этой победе "Кайрат" приблизился к "Астане" и "Тоболу", который лидируют в чемпионате. Теперь алматинцы, которые идут третьими, отстают от лидирующей "Астаны" на восемь очков, а от "Тобола" - на пять. "Тараз" с 19 баллами идет девятым, при этом команда не может выиграть семь матчей подряд - пять поражений и две ничьи. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Пенальти спас "Астану" от поражения в матче с "Тоболом"

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