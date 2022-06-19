"Кайрат" одержал победу в КПЛ после ухода Бердыева

©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 20:58
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 14
Кайрат - Махтаарал 1:0

Голы: Васин, 70 (1:0)

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Турнирная таблица

"Кайрат" в Алматы обыграл "Махтаарал" и поднялся в топ-5 клубов КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча закончилась со счетом 1:0. Победный гол во втором тайме забил российский защитник Виктор Васин.

В компенсированное время к матчу гости могли получить пенальти, но рефери встречи решил, что фола не было, и назначил угловой удар.

Добавим, что встреча с аутсайдером КПЛ стала первой после ухода из "Кайрата" главного тренера Курбана Бердыева.

Ранее "Ордабасы" в Шымкенте обыграл "Тараз" и лишил шансов конкурентов выйти в лидеры турнира.

"Ордабасы" совершил сенсацию в матче КПЛ с тремя пенальти и автоголом

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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Метки:
КПЛ Кайрат ФК Махтаарал ФК

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