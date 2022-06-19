"Кайрат" одержал победу в КПЛ после ухода Бердыева

"Кайрат" в Алматы обыграл "Махтаарал" и поднялся в топ-5 клубов КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча закончилась со счетом 1:0. Победный гол во втором тайме забил российский защитник Виктор Васин.

В компенсированное время к матчу гости могли получить пенальти, но рефери встречи решил, что фола не было, и назначил угловой удар.

Добавим, что встреча с аутсайдером КПЛ стала первой после ухода из "Кайрата" главного тренера Курбана Бердыева.

Ранее "Ордабасы" в Шымкенте обыграл "Тараз" и лишил шансов конкурентов выйти в лидеры турнира.

"Ордабасы" совершил сенсацию в матче КПЛ с тремя пенальти и автоголом