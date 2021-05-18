"Кайрат" одержал победу после неудачной серии, но остался на четвертом месте КПЛ

Алматинцы провели домашний матч при болельщиках.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
10
Вчера 20:53
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 12
Кайрат - Актобе 4:2

Голы: Шушеначев, 7 (1:0) ; Шушеначев, 36 (2:0) ; Жалмукан, 41 (2:1) ; Канте Мартинес, 51 (3:1) ; Мукам, 54 (3:2) ; Косович, 86 (4:2)

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Турнирная таблица

"Кайрат" одержал победу над "Актобе" в матче 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча прошла в Алматы. Подопечные Алексея Шпилевского впервые в сезоне играли в присутствии болельщиков и выиграли со счетом 4:2.

Дубль в составе действующих чемпионов оформил Артур Шушеначев. Сначала он вывел команду вперед на восьмой минуте, а затем отличился на 36-й. 

Гости размочили счет еще до перерыва. На 41-й минуте "сухарь" Стасу Покатилову испортил Дидар Жалмукан.

На 50-й минуте Хосе Канте вернул своей команде преимущество в два мяча. Но уже на 54-й Эрвен Мукам заставил пропустить Покатилова.

В итоге окончательный счет установил Небойша Косович на 86-й минуте.

Отметим, что до этой встречи "Кайрат" не мог выиграть на протяжение трех матчей.

С подробной статистикой можно ознакомиться по этой ссылке.

Набрав три очка, "Кайрат", тем не менее, остался на четвертом месте в турнирной таблице, так как ранее победу одержал "Акжайык", закрепившийся на третьей строчке.

Сегодня свой матч в рамках 12-го тура также проведет "Астана", которая идет на первом месте. Она играет с "Кайсаром" на выезде. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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Метки:
Кайрат ФК Актобе ФК КПЛ-2021


Казахстан(футбол) КПЛ
10
Вчера 20:53
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