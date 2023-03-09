"Кайрат" одержал первую победу в КПЛ-2023

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:59
©ФК "Кайрат"

"Кайрат" одержал победу над "Аксу" в матче второго тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу алматинской команды.

Автором первого гола стал Артур Шушеначев. Он вывел "Кайрат" вперед на 39-й минуте.

На 75-й Жоао Пауло закрепил успех алматинцев, забив павлодарцам второй гол.

Однако увезти сухую победу "Кайрату" не удалось. На 81-й минуте счет размочил Мирас Турлыбек.

Точку же во встрече поставил Еркебулан Сайдахмет, забивший на 87-й минуте третий гол в ворота соперника.

Отметим, что для "Кайрата" эта победа стала первой в КПЛ-2023. Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

Ранее в этот игровой день "Астана" одержала победу над "Жетысу", "Ордабасы" уверенно переиграл "Шахтер", а "Актобе" разгромил "Окжетпес".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 2 2 0 0 7-2 6
2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
3 Астана 2 2 0 0 4-1 6
4 Кайрат 2 1 1 0 5-3 4
5 Тобол 1 1 0 0 3-1 3
6 Кызылжар 1 1 0 0 1-0 3
7 Окжетпес 2 1 0 1 2-5 3
8 Атырау 1 0 1 0 2-2 1
9 Мактаарал 1 0 0 1 0-1 0
10 Кайсар 1 0 0 1 0-1 0
11 Каспий 1 0 0 1 1-3 0
12 Жетысу 2 0 0 2 0-3 0
13 Шахтер 2 0 0 2 2-6 0
14 Аксу Пв 2 0 0 2 2-6 0

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Метки:
КПЛ Кайрат ФК Аксу ФК

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