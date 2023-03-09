"Кайрат" одержал первую победу в КПЛ-2023

"Кайрат" одержал победу над "Аксу" в матче второго тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу алматинской команды.
Автором первого гола стал Артур Шушеначев. Он вывел "Кайрат" вперед на 39-й минуте.
На 75-й Жоао Пауло закрепил успех алматинцев, забив павлодарцам второй гол.
Однако увезти сухую победу "Кайрату" не удалось. На 81-й минуте счет размочил Мирас Турлыбек.
Точку же во встрече поставил Еркебулан Сайдахмет, забивший на 87-й минуте третий гол в ворота соперника.
Отметим, что для "Кайрата" эта победа стала первой в КПЛ-2023. Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.
Ранее в этот игровой день "Астана" одержала победу над "Жетысу", "Ордабасы" уверенно переиграл "Шахтер", а "Актобе" разгромил "Окжетпес".