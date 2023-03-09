"Актобе" одержал разгромную победу в матче КПЛ с дублем форварда сборной Казахстана

"Актобе" одержал победу над "Окжетпесом" в матче второго тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на домашней арене подопечных Андрея Карповича и завершилась в их пользу со счетом 5:1.

Гости повели первыми. На 11 минуте "Окжетпес" вывел вперед Алексей Татаев.

Но на 26-й сравнял Алибек Касым, пробив пенальти.

А затем в концовке первого тайма дубль оформил форвард сборной Казахстана Максим Самородов - сначала с игры, а потом забив 11-метровый.

На 68-й минуте Самородов был заменен на Идриса Умаева. И российский форвард довел счет до разгромного, заколотив в ворота соперника четвертый мяч на 76-й минуте.

А на 89-й минуте Ескендир Кыбырай поставил точку во встрече.

Эта победа стала для "Актобе" второй подряд в новом сезоне.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Отметим, что сегодня состоится еще один матч второго тура. В 18:00 по времени Астаны "Аксу" примет "Кайрат". Прямую трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.

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