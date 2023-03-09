"Актобе" одержал разгромную победу в матче КПЛ с дублем форварда сборной Казахстана

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 2
Голы:Татаев, 11 (0:1); Касым, 26 (1:1); Самородов, 41 (2:1); Самородов, 45 (3:1); Умаев, 76 (4:1); Кыбырай, 89 (5:1)
"Актобе" одержал победу над "Окжетпесом" в матче второго тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на домашней арене подопечных Андрея Карповича и завершилась в их пользу со счетом 5:1.
Гости повели первыми. На 11 минуте "Окжетпес" вывел вперед Алексей Татаев.
Но на 26-й сравнял Алибек Касым, пробив пенальти.
А затем в концовке первого тайма дубль оформил форвард сборной Казахстана Максим Самородов - сначала с игры, а потом забив 11-метровый.
На 68-й минуте Самородов был заменен на Идриса Умаева. И российский форвард довел счет до разгромного, заколотив в ворота соперника четвертый мяч на 76-й минуте.
А на 89-й минуте Ескендир Кыбырай поставил точку во встрече.
Эта победа стала для "Актобе" второй подряд в новом сезоне.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Отметим, что сегодня состоится еще один матч второго тура. В 18:00 по времени Астаны "Аксу" примет "Кайрат". Прямую трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.
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