ҚПЛ
2 февраля 17:40

"Кайрат" объявил официальное решение по Дастану Сатпаеву

©ФК "Кайрат"

"Кайрат" объявил состав на заключительные предсезонные сборы, которые состоятся в Турции, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
"Арсенал" начал переговоры по аренде с "Хартсом" Ислама Чеснокова
2 февраля 18:01  
"Кайрат" назвал состав на сборы перед стартом сезона
2 февраля 18:45  
Уйдет летом в РПЛ? Почему Чесноков не играет за "Хартс"
2 февраля 19:25  
Призер чемпионата Европы объяснил свой уход из клуба КПЛ
2 февраля 20:32  

Завтра алматинская команда вылетит в Белек, где проведёт заключительный этап сборов. Тренировочный процесс продлится до 20 февраля.

В ходе подготовки запланированы несколько контрольных матчей. Подробности о датах и соперниках будут объявлены дополнительно.

В состав команды вернулись Дастан Сатпаев, а также Олжас Байбек и Азамат Туякбаев. Ранее, эти игроки восстанавливались от полученных травм.