"Кайрат" объявил официальное решение по Дастану Сатпаеву

"Кайрат" объявил состав на заключительные предсезонные сборы, которые состоятся в Турции, сообщают Vesti.kz.

Завтра алматинская команда вылетит в Белек, где проведёт заключительный этап сборов. Тренировочный процесс продлится до 20 февраля.

В ходе подготовки запланированы несколько контрольных матчей. Подробности о датах и соперниках будут объявлены дополнительно.

В состав команды вернулись Дастан Сатпаев, а также Олжас Байбек и Азамат Туякбаев. Ранее, эти игроки восстанавливались от полученных травм.



