"Кайрат" объявил об уходе капитана

"Кайрат" объявил об уходе своего капитана и полузащитника сборной Польши по футболу Яцека Гуральски, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Яцек присоединился к "желто-черным" в январе 2020 года. С тех пор провел за них 37 матчей, в том числе четыре игры в рамках группового этапа Лиги конференций.

В 2020-м Гуральски в составе "Кайрата" завоевал золотые медали КПЛ, а год спустя выиграл Кубок страны.

Ранее отмечалось, что поляк продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

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