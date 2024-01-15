"Кайрат" объявил о решении по воспитаннику "Фенербахче"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:27
©instagram.com/mikael.askarov

Казахстанский футболист Микаэль Аскаров покинул "Кайрат", передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы алматинского клуба, контракт с 21-летним защитником был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Аскаров присоединился к "Кайрату" в начале 2023 года, а уже в апреле был отдан в аренду до конца сезона "Экибастузу", выступающему в первой лиге Казахстана. За него он провел 22 матча и сделал 1 результативную передачу.

Аскаров является воспитанником стамбульского "Фенербахче". Еще выступал за турецкий клуб "Адана Демирспор". В своем активе имеет три матча за молодежную сборную Казахстана. 

Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайрат ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:39
КПЛ
Запасайтесь попкорном! Топ-10 соперников казахстанских клубов на зимних сборах
Сегодня , 19:39
КПЛ
Опытный иностранец раскрыл информацию по долгам со стороны клуба КПЛ
Сегодня , 19:00
КПЛ
Клуб КПЛ сыграет с "Зенитом"
Сегодня , 17:56
КПЛ
"Кайрат" объявил о переходе защитника сборной Узбекистана
Сегодня , 14:27
КПЛ
"Кайрат" объявил о решении по воспитаннику "Фенербахче"
Сегодня , 13:27
КПЛ
Официально объявлено о трансфере вратаря сборной Казахстана
Сегодня , 13:15
КПЛ
Самый большой стадион в Казахстане: в акимате сделали заявление
Сегодня , 12:10
КПЛ
Игрок сборной Казахстана отказал европейским клубам
Сегодня , 08:16
КПЛ
На "Тобол" пожаловались в ФИФА и УЕФА
Сегодня , 07:00
КПЛ
Чемпионы КПЛ не стали возвращать Эльхана Астанова
© 2008 - 2024 ТОО «EML»