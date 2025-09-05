"Кайрат" объявил о переходе своего игрока в зарубежный клуб

"Кайрат" и иерусалимский "Бейтар" достигли соглашения о досрочном трансфере грузинского защитника Лука Гадрани, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского клуба.

Лука присоединился к "Кайрату" в начале 2024 года. За это время он провёл 21 матч, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. В прошлом сезоне помог жёлто-чёрным завоевать золотые медали чемпионата.

В Казахстане Гадрани также играл за "Актобе" и "Тараз". Ещё в его карьере были латвийская "Валмиера", иранский "Шахин", грузинские "Рустави" и "Спартак-Цхинвали".

"Бейтар" идёт четвертым в турнирной таблице, набрав 4 очка после двух матчей.



