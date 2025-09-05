КПЛ
Сегодня 17:13

"Кайрат" объявил о переходе своего игрока в зарубежный клуб

Лука Гадрани. ©ФК "Кайрат"

"Кайрат" и иерусалимский "Бейтар" достигли соглашения о досрочном трансфере грузинского защитника Лука Гадрани, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского клуба.

Лука присоединился к "Кайрату" в начале 2024 года. За это время он провёл 21 матч, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. В прошлом сезоне помог жёлто-чёрным завоевать золотые медали чемпионата.

В Казахстане Гадрани также играл за "Актобе" и "Тараз". Ещё в его карьере были латвийская "Валмиера", иранский "Шахин", грузинские "Рустави" и "Спартак-Цхинвали".

"Бейтар" идёт четвертым в турнирной таблице, набрав 4 очка после двух матчей.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

