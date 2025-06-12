"Кайрат" объявил о контракте с бразильским нападающим

Алматинский "Кайрат" объявил о подписании контракта с бразильским нападающим Эдмилсоном де Паулой Сантосом Фильо. Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до июня 2027 года, передают Vesti.kz.

Профиль игрока

Возраст: 28 лет

Позиция: нападающий

Рост: 190 см

Вес: 80 кг

Эдмилсон родом из штата Сан-Паулу. Свою карьеру он начал в клубе "Вело Клубе", после чего перебрался в Европу. С 2019 по 2023 год бразилец выступал в чемпионате Португалии за команды "Марко 09" и "Вилаверденсе".

Последние два сезона Эдмилсон провел в словенском клубе "Целе", с которым добился значимых успехов - стал чемпионом Словении, обладателем Кубка страны, а также дошел до четвертьфинала Лиги конференций УЕФА, сыграв во всех 12 матчах еврокампании.

Всего за "Целе" нападающий провел 73 матча, в которых записал на свой счет 19 голов и восемь результативных передач.