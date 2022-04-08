"Кайрат" объявил о контракте с футболистом из московского клуба

Футбольный клуб "Кайрат" сообщил о подписании контракта с нападающим команды "Кайрат-Москва" Айбаром Абдуллой, передает корреспондент Vesti.kz.

Игрок переходит в "Кайрат" на правах аренды до конца 2022 года.

Абдулла является воспитанником "Кайрата". В прошлом сезоне выступал за "Кайрат-Москва", в составе которого провел 21 матч и забил четыре гола.

Напомним, что алматинский клуб следующий матч в чемпионате Казахстана проведет на своем поле с "Каспием" 9 апреля. Начало - в 19:00.

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