Кайрат Нурдаулетов возглавил клуб-сенсацию КПЛ-2025

Казахстанский специалист Кайрат Нурдаулетов стал главным тренером кокшетауского "Окжетпеса", сообщают Vesti.kz.

Нурдаулетов начал свой путь в тренерской карьере в штабе главной сборной Казахстана, а затем перешел на административную работу - став директором департамента сборных в КФФ.

Позже он вновь вернулся к работе на поле: возглавил молодежную сборную Казахстана U-21, а также поработал с клубами "Мактаарал", "Жетысу" и "Иртыш".

Прежним наставником "синегорцев" был Андрей Ферапонтов. "Окжетпес" набрал 21 очко и занимает шестое место в турнирной таблице КПЛ-2025.



