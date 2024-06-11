Кайрат Нурдаулетов принял решение по "Тоболу"

Наставник "Жетысу" Кайрат Нурдаулетов ответил отказом на предложение возглавить костанайский "Тобол", сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

"Талдыкорганская команда в этом сезоне показывает неплохую игру. "Жетысу" на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги, отставая от лидирующих "Актобе" и "Кайрата" всего на четыре очка.

В связи с этим, руководство "Тобола" решило предложить Кайрату Жумабековичу возглавить костанайскую команду. Однако, специалист решил не менять клуб в середине сезона и отработает в стане "семиреченцев" минимум до конца этого года", - пишет источник.