"Кайрат" может подписать Генриха Мхитаряна

32-летний армянский полузащитник итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в алматинском "Кайрате", сообщает KazFootball.kz.



Отмечается, что в настоящее время у Мхитаряна есть действующий контракт с римлянами до лета 2022 года. Итальянский клуб еще не предложил игроку новое соглашение.

Ранее он выступал за донецкий "Шахтер", дортмундскую "Боруссию", "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал".

В нынешнем сезоне Серии А он сыграл 18 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. За клубную карьеру провел 537 матчей, забил 165 голов и записал на свой счет 131 ассист.

Ранее в "Кайрате" выступали такие звезды постсоветского пространства, как Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, а также экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав. Последний попрощался с "желто-черными" в конце ноября, его сватают в разные клубы РПЛ.

В КПЛ-2021 "Кайрат" финишировал на третьем месте.