"Кайрат" купил новичка для Кержакова. Известна сумма трансфера

Алматинский "Кайрат" приобрел новичка из чемпионата Сербии, сообщают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала "Инсайды от Карпа", новичком казахстанского клуба станет 24-летний хавбек "Спартака" из Суботицы Юг Станоев. Сумма трансфера составила 200 тысяч евро (99 миллионов тенге).
Отметим, что Станоев хорошо известен новому главному тренеру "Кайрата" Александру Кержакову.
"С Югом - Александр поработал в Сербии в 2023-м году. В интервью Рабинеру тогда, тренер выделял Станоева и утверждал, что этот парень может заиграть в РПЛ. Что ж, посмотрим готов ли он к Казахстану", - пишет источник.
В минувшем сезоне Станоев провел за "Спартак" 31 матч в сербской Суперлиге, в которых отметился одним забитым голом и одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 800 тысяч евро.
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