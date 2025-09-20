"Кайрат" готовит громкий трансфер вратаря перед матчем с "Реалом"

Голкипер карагандинского "Шахтера" Игорь Шацкий в ближайшее время может перейти в "Кайрат" и усилить алматинцев перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом", передают Vesti.kz со ссылкой на Extratime.kz.

Накануне Шацкий не попал в заявку на матч Первой лиги против "Жетысая", так как готовит разрыв контракта с карагандинским клубом и планирует подписать соглашение с алматинцами в статусе свободного агента.

Напомним, что оба основных вратаря "Кайрата" — Александр Заруцкий и Темирлан Анарбеков — выбили из строя на длительный срок. Встречу Лиги чемпионов со "Спортингом" был вынужден отыграть 18-летний Шерхан Калмурза.

Согласно регламенту ФИФА и УЕФА, клуб имеет право заявить одного свободного агента на остаток сезона, чем "Кайрат" намерен воспользоваться.

Шацкий переходил в "Шахтер" с целью вернуть родной клуб в высший дивизион чемпионата Казахстана, однако карагандинцы на данный момент находятся на 4-й позиции в Первой лиги и рискуют остаться во втором по рангу дивизионе на следующий год.