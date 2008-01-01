"Кайрат" готов продать полузащитника сборной Казахстана

Полузащитник "Кайрата" Еркебулан Тунгышбаев выразил желание сменить команду в ближайшее трансферное окно. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил руководитель алматинского клуба Кайрат Боранбаев.



"Мы не хотим его отпускать, но он сам просит. Если он найдет клуб, мы не против. У него действующий контракт, мы отпустим его только за деньги", - отметил Боранбаев.



Тунгышбаев перебрался в "Кайрат" в прошлом году из "Ордабасы". За два сезона он не сумел закрепиться в основном составе "желто-черных". В КПЛ-2020 полузащитник сыграл десять матчей и отдал две результативные передачи.



Приоритетным вариантом для Тунгышбаева является возвращение в "Ордабасы", где он начинал свою профессиональную карьеру. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 500 тысяч евро.