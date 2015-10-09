"Кайрат" - "Елимай" за лидерство: время начала матчей 7-го тура КПЛ

Стало известно время начала матчей седьмого тура казахстанской премьер-лиги сезона-2026, сообщают Vesti.kz.
Игры очередного тура пройдут 25 и 26 апреля.
25 апреля (суббота)
15:00 "Окжетпес" — "Кайсар"
16:00 "Алтай" — "Женис"
17:00 "Кызылжар" — "Ордабасы"
19:00 "Актобе" — "Иртыш"
26 апреля (воскресенье)
15:00 "Жетысу" — "Улытау"
16:00 "Тобол" — "Каспий"
18:00 "Кайрат" — "Елимай"
20:00 "Астана" — "Атырау"
