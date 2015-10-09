"Кайрат" - "Елимай" за лидерство: время начала матчей 7-го тура КПЛ

Стало известно время начала матчей седьмого тура казахстанской премьер-лиги сезона-2026, сообщают Vesti.kz.

Игры очередного тура пройдут 25 и 26 апреля.

25 апреля (суббота)

15:00 "Окжетпес" — "Кайсар"

16:00 "Алтай" — "Женис"

17:00 "Кызылжар" — "Ордабасы"

19:00 "Актобе" — "Иртыш"

26 апреля (воскресенье)

15:00 "Жетысу" — "Улытау"

16:00 "Тобол" — "Каспий"

18:00 "Кайрат" — "Елимай"

20:00 "Астана" — "Атырау"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!