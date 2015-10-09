КПЛ
Сегодня 13:31
 

"Кайрат" - "Елимай" за лидерство: время начала матчей 7-го тура КПЛ

"Кайрат" - "Елимай" за лидерство: время начала матчей 7-го тура КПЛ ©ФК "Кайрат"

Стало известно время начала матчей седьмого тура казахстанской премьер-лиги сезона-2026, сообщают Vesti.kz.

Стало известно время начала матчей седьмого тура казахстанской премьер-лиги сезона-2026, сообщают Vesti.kz.

Игры очередного тура пройдут 25 и 26 апреля.

25 апреля (суббота)
15:00 "Окжетпес" — "Кайсар"
16:00 "Алтай" — "Женис"
17:00 "Кызылжар" — "Ордабасы"
19:00 "Актобе" — "Иртыш"

26 апреля (воскресенье)
15:00 "Жетысу" — "Улытау"
16:00 "Тобол" — "Каспий"
18:00 "Кайрат" — "Елимай"
20:00 "Астана" — "Атырау"

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 4 2 0 9-1 14
2 Ордабасы 6 3 3 0 10-5 12
3 Елимай 6 3 3 0 10-5 12
4 Кызылжар 6 3 2 1 9-4 11
5 Окжетпес 6 3 2 1 10-7 11
6 Улытау 6 3 2 1 7-5 11
7 Астана 6 2 3 1 9-8 9
8 Жетысу 6 2 2 2 6-8 8
9 Атырау 6 1 4 1 4-3 7
10 Актобе 6 2 1 3 7-8 7
11 Иртыш 6 1 3 2 8-9 6
12 Женис 6 1 3 2 3-8 6
13 Кайсар 6 0 4 2 2-6 4
14 Алтай УК 6 0 3 3 3-6 3
15 Тобол 6 0 2 4 5-12 2
16 Каспий 6 0 1 5 2-9 1

Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига   •   Казахстан, Жамбылская обл., Тараз   •   Тур 3, мужчины
24 апреля 16:00   •   не начат
Тараз
Тараз
(Тараз)
- : -
Елимай-М
Елимай-М
(Семей)
Кто победит в основное время?
Тараз
Ничья
Елимай-М
Проголосовало 0 человек

