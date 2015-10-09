КПЛ
Сегодня 19:31
 

"Тобол" официально объявил имя нового главного тренера

"Тобол" официально объявил имя нового главного тренера ©ФК "Тобол"

Костанайский "Тобол" объявил о назначении россиянина Мирослава Ромащенко на пост главного тренера команды, передают Vesti.kz.

Костанайский "Тобол" объявил о назначении россиянина Мирослава Ромащенко на пост главного тренера команды, передают Vesti.kz.

На этом посту он сменил казахстанца Нурбола Жумаскалиева.

Ромащенко обладает внушительным опытом работы на высоком уровне. В разные годы он возглавлял "Томь" и "Ахмат", а также входил в тренерский штаб Станислава Черчесова, работая в московском "Динамо", польской "Легии" и венгерском "Ференцвароше". В период с 2016 по 2021 год входил в тренерский штаб сборной России, где проработал пять лет.

В качестве тренера он становился чемпионом Польши и дважды выигрывал чемпионат Венгрии.

До "Тобола" Ромащенко тренировал "Урал", с которым занял второе место в первой лиге России.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 4 2 0 9-1 14
2 Ордабасы 6 3 3 0 10-5 12
3 Елимай 6 3 3 0 10-5 12
4 Кызылжар 6 3 2 1 9-4 11
5 Окжетпес 6 3 2 1 10-7 11
6 Улытау 6 3 2 1 7-5 11
7 Астана 6 2 3 1 9-8 9
8 Жетысу 6 2 2 2 6-8 8
9 Атырау 6 1 4 1 4-3 7
10 Актобе 6 2 1 3 7-8 7
11 Иртыш 6 1 3 2 8-9 6
12 Женис 6 1 3 2 3-8 6
13 Кайсар 6 0 4 2 2-6 4
14 Алтай УК 6 0 3 3 3-6 3
15 Тобол 6 0 2 4 5-12 2
16 Каспий 6 0 1 5 2-9 1

