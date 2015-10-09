"Тобол" официально объявил имя нового главного тренера

Костанайский "Тобол" объявил о назначении россиянина Мирослава Ромащенко на пост главного тренера команды, передают Vesti.kz.

На этом посту он сменил казахстанца Нурбола Жумаскалиева.

Ромащенко обладает внушительным опытом работы на высоком уровне. В разные годы он возглавлял "Томь" и "Ахмат", а также входил в тренерский штаб Станислава Черчесова, работая в московском "Динамо", польской "Легии" и венгерском "Ференцвароше". В период с 2016 по 2021 год входил в тренерский штаб сборной России, где проработал пять лет.

В качестве тренера он становился чемпионом Польши и дважды выигрывал чемпионат Венгрии.

До "Тобола" Ромащенко тренировал "Урал", с которым занял второе место в первой лиге России.

