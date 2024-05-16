"Кайрат" договорился с новым тренером: он громил "Реал"

Алматинский "Кайрат" близок к договоренности с белорусским тренером Виктором Гончаренко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Представители казахстанского клуба отправились в Германию для того, чтобы переговорить с потенциальными кандидатами на должность главного тренера. Приоритетом был клуб "РБ Лейпциг", из структуры которого вышел другой белорус - Алексей Шпилевский, приводивший "Кайрат" к золоту КПЛ-2020. Однако ни одна из кандидатур не убедила руководство алматинцев в необходимости заключения полноценного контракта.

Ранее "Кайрат" выходил на 46-летнего Гончаренко, у которого действует соглашение с "Уралом". После завершения сезона в РПЛ специалист может прилететь в Алматы и подписать контракт. Предварительное соглашение было достигнуто обеими сторонами.

Гончаренко известен своей работой в БАТЭ, "Кубани", ЦСКА, "Уфе" и "Краснодаре".

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Ранее "Кайрат" отправил в отставку казахстанца Кирилла Кекера, вместо которого временно исполняет обязанности главного тренера Рафаэль Уразбахтин.