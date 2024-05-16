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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" договорился с новым тренером: он громил "Реал"

"Кайрат" договорился с новым тренером: он громил "Реал"
©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" близок к договоренности с белорусским тренером Виктором Гончаренко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Представители казахстанского клуба отправились в Германию для того, чтобы переговорить с потенциальными кандидатами на должность главного тренера. Приоритетом был клуб "РБ Лейпциг", из структуры которого вышел другой белорус - Алексей Шпилевский, приводивший "Кайрат" к золоту КПЛ-2020. Однако ни одна из кандидатур не убедила руководство алматинцев в необходимости заключения полноценного контракта.

Ранее "Кайрат" выходил на 46-летнего Гончаренко, у которого действует соглашение с "Уралом". После завершения сезона в РПЛ специалист может прилететь в Алматы и подписать контракт. Предварительное соглашение было достигнуто обеими сторонами.

Гончаренко известен своей работой в БАТЭ, "Кубани", ЦСКА, "Уфе" и "Краснодаре".

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Ранее "Кайрат" отправил в отставку казахстанца Кирилла Кекера, вместо которого временно исполняет обязанности главного тренера Рафаэль Уразбахтин.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 7 4 2 1 14-6 14
2 Елимай 7 4 2 1 9-7 14
3 Кайрат 8 4 2 2 8-6 14
4 Жетысу 7 4 1 2 7-6 13
5 Ордабасы 7 3 3 1 11-5 12
6 Тобол 7 3 3 1 10-6 12
7 Астана 8 3 3 2 10-6 12
8 Кызылжар 8 2 2 4 9-8 8
9 Атырау 7 1 4 2 5-5 7
10 Туран 8 2 1 5 5-9 7
11 Женис 8 2 1 5 4-14 7
12 Кайсар 7 1 3 3 4-9 6
13 Шахтер 7 1 1 5 2-11 4
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Футбол

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