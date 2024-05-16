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Казахстан получил усиление на чемпионат мира по футзалу

Казахстан получил усиление на чемпионат мира по футзалу
©kff.kz

Защитник футзального клуба "Кайрат" Дуглас Жуниор вернулся в строй после травмы. Об этом он проинформировал у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

"После пяти месяцев перерыва из-за травмы, я вернусь на площадку на этих выходных. Бог готовит все по-своему, просто спасибо, Господи, пусть Бог благословит нас и защитит", - написал он на своей странице в Instagram.

Отметим, что это хорошая новость в свете предстоящего чемпионата мира-2024, который пройдет c 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. Матчи примут Ташкент, Бухара и Андижан. Со всеми участниками мундиаля можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан ЧМ по футзалу Футзал Кайрат АФК

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