"Кайрат" даст шанс тренеру академии? Его проверят в матчах Лиги конференций

Финиш сезон "Кайрат" проведет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Жоры Арутюняна. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о будущем молодого специалиста и его шансах полноценно возглавить основную команду.

В прошедшем 30-м туре КПЛ Арутюнян провел дебютный матч во главе "Кайрата". Команда не решала каких-либо турнирных задач, а вот соперник - "Алтай" - напротив, нуждался в очках, поскольку вел борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе. В итоге матч завершился вничью - 1:1.

По этой игре нельзя делать глубокие выводы. Да, тренер несколько ротировал состав, поставил Шерхана Калмурзу в ворота, изменил расположение в центре поля и атаке, создав ромб в полузащите. Но гораздо любопытнее, что говорил сам Арутюнян после матча.

"Решение о нашем назначении было очень неожиданным, потому что мы готовились к матчу Юношеской лиги УЕФА, но так произошло. В футболе всякое бывает. Пришлось приступать. Конечно, это была наша мечта всегда. Я 13 лет работаю в футбольном клубе "Кайрат". И с первого дня ты мечтаешь возглавить главную команду, если ты ставишь перед собой самые высокие цели. Нам дали пять матчей до конца сезона — руководство хочет посмотреть, что получится изменить, а что нет. Мы проделали хорошую работу в Первой лиге (c "Кайрат-Жастар"), у нас есть определенное видение, мы хотим его прививать. Понятно, что за три дня сложно кардинально что-то изменить. Думаю, со временем вы увидите немного другой футбол", - заявил Арутюнян.

Очевидно, что молодой тренер имеет амбиции. Он не зря подчеркнул свой бэкграунд и достижения. То есть Арутюнян ближайшие матчи Лиги конференций рассматривает не просто как эпизодическую возможность поработать с основой, но и заявить о себе руководству, получив полноценный контракт. При этом он еще и декларировал задачу по изменению стиля игры, что тоже выглядит смелым заявлением.

Однако даже при позитивных результатах в Лиге конференций назначение Арутюняна в "Кайрат" выглядит маловероятным. Прежде всего из-за отсутствия тренерской лицензии PRO (об этом мы говорили и раньше). Кроме того, по нашим данным, руководство "Кайрата" сразу обозначило молодому тренеру свою позицию: клуб в поиске иностранного специалиста и, когда он придет, Арутюнян почти наверняка войдет в его штаб в качестве ассистента.

Именно такой вариант рассматривается "Кайратом" как первостепенный. Но для Арутюняна ближайшие матчи Лиги конференций, так или иначе, возможность показать себя, причем не на локальном, а на международном уровне. Как мы помним, тот же Рафаэль Уразбахтин тоже не сразу получил должность главного тренера в "Кайрате". Не исключено, что примерно в таком же сценарии будет развиваться карьера Арутюняна.

Напомним, что на этой неделе, 5 ноября, "Кайрат" сыграет третий матч общего этапа Лиги конференций против итальянской "Аталанты". Матч пройдет на выезде - в Бергамо.