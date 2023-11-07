Председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев сделал первое заявление после выхода на свободу, сообщают Vesti.kz.

Боранбаев был освобожден из мест лишения свободы 6 ноября 2023 года.

"Мои коллеги, друзья и партнеры! Вчера я вернулся домой и я счастлив наконец увидеть своих родных и близких. Хочу выразить огромную благодарность всем и каждому из вас кто меня поддерживал все эти месяцы. Я знал о каждой инициативе в мою поддержку и о каждом добром слове в мой адрес. В очередной раз убедился, что меня окружают удивительные люди - честные, добрые и искренние. Спасибо за ваши добрые слова, за вашу поддержку!", - написал Боранбаев.