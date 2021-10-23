"Кайрат" - "Астана": серии, цифры и факты. Что нужно знать перед центральным матчем тура в КПЛ

В воскресенье, 24 октября, "Кайрат" примет на своем поле "Астану" в предпоследнем, 25-м туре Olimpbet-чемпионата Казахстана. Корреспондент Vesti.kz - о цифрах и статистике этого противостояния.

Игра, которая может напрямую предопределить чемпиона текущего первенства, пройдет на "Центральном" в 15:00 по местному времени. Если "Кайрат" уже завершил сезон досрочно на третьей строчке, то "Астана" занимает первое место, а ей в спину дышит "Тобол", отстающий от лидера на один пункт. Впервые матч премьер-лиги Казахстана будет показан в эфире одного из телеканалов "Матч ТВ".

"Астана" не проигрывает с матча против КуПСа

12 августа столичные неожиданно проиграли на своем поле финскому КуПСу в ответном матче квалификации Лиги конференций - 3:4. После этого команда из Нур-Султана провела восемь матчей, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью. За это время "Астана" забила 16 мячей, пропустив в свои ворота шесть.

Основным составом в гостях подопечные Андрея Тихонова не проигрывали с конца июля, когда уступили греческому "Арису" (1:2). После этого "Астана" на выезде была бита "Акжайыком", но дублирующим составом (0:3). Было еще два ничейных исхода, а в последних гостевых играх "Астана" добыла три победы с общим счетом 5:1.

Последние десять матчей: семь побед, две ничьи, одно поражение. Разница мячей - 20:10.

"Кайрат" не проигрывал дома в матчах КПЛ-2021

Алматинцы дважды уступали в родных стенах, но случалось это в играх группового этапа Olimpbet-Кубка Казахстана. Тогда "Кайрат" неоптимальным составом проиграл "Каспию" (0:2) и "Турану" (0:1). В 12 домашних матчах премьер-лиги клуб добыл девять побед и трижды сыграл вничью.

В десяти последних матчах во всех турнирах "Кайрат" одержал пять побед при трех поражениях, а еще в двух случаях команда расходилась с соперниками миром.

"Кайрат" не проигрывает "Астане" в трех последних матчах

В прошлом году "Кайрат" дважды переиграл столичных - 3:0 и 1:0, а в мае этого года команды сыграли вничью в Нур-Султане - 1:1. В последних десяти очных встречах, начиная с апреля 2018 года, "Астана" выиграла пять раз, "Кайрат" - три, а еще два исхода были ничейными.

Последний раз "Астана" обыгрывала "Кайрат" на выезде в 2019 году, и тогда это произошло дважды. В чемпионате столичные победили благодаря голу Дорина Ротариу, а в Суперкубке - после дубля Джуниора Кабананги.

Битва бомбардиров

Самый результативный игрок этого сезона Марин Томасов в 22 матчах наколотил 17 мячей и сделал десять ассистов. В 12 матчах против "Кайрата" хорватский полузащитник забил четыре мяча и сделал два ассиста.

Вторым бомбардиром чемпионата является форвард "Кайрата" Артур Шушеначев. В этом сезоне 23-летний форвард забил 12 мячей и сделал два ассиста в 17 матчах КПЛ. С "Астаной" нападающий играл дважды, но результативными действиями не отмечался.

Турнирное положение

Если "Кайрат" обыграет "Астану", то окажет большую услугу "Тоболу", уровень соперников которого несколько попроще. Костанайцы сыграют дома с "Шахтером", а затем в гостях с "Акжайыком". Даже если центральный матч тура завершится вничью, то у "Тобола" будут отличные шансы обойти "Астану" в борьбе за чемпионство.

Если же "Астане" удастся победить "Кайрат", нанеся ему первое домашнее поражение в КПЛ за весь год, то столичные практически на 100 процентов обеспечат себе чемпионство. В последнем туре "сине-желтым" останется обыграть в родных стенах "Туран" из нижней половины турнирной таблицы.

Ранее мы рассказали об истории соперничества двух главных тренеров команды - Курбана Бердыева и Андрея Тихонова.

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Фото: ФК "Астана" (1, 4, 5), ФК "Кайрат" (2, 3)©️

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