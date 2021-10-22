"Были в шоке - как можно въехать в машину на взлетной полосе?". Футболист "Кайрата" - об инциденте с самолетом

Защитник "Кайрата" Раде Дугалич рассказал "РБ Спорт" об инциденте с самолетом команды в аэропорту Алматы.

Ранее стало известно, что в пятницу утром самолет с футболистами "Кайрата" на борту после приземления столкнулся с автомобилем одной из служб аэропорта Алматы. Игроки возвращались домой после матча третьего тура группового этапа Лиги конференций с азербайджанским "Карабахом.

В "Кайрате" прокомментировали аварию самолета с футболистами на борту

- Мы сами не знаем, как произошел инцидент, - сказал Дугалич. - Прилетели, все было нормально, затем какая-то машина попала под самолет. Почувствовали сильный удар. Машина разбилась.

- Как отреагировали?

- Все нормально. Но были шокированы: как можно въехать в машину на целой взлетной полосе?

- Все здоровы?

- Да, слава богу, все здоровы. Никто не пострадал. Это было рано утром. Многие спали, но от удара все сразу же проснулись. (Смеется)

- Испугались?

- Не так чтобы испугались. Просто это было неожиданно для всех. Самолет едет на стоянку и врезается в машину…

Напомним, "Кайрат" проиграл "Карабаху" со счетом 1:2 и потерпел второе подряд поражение в Лиге конференций. В воскресенье алматинский клуб сыграет в чемпионате Казахстана против "Астаны", которая борется за чемпионство.

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