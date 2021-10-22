 k3GMKwLeJuLhf5Ilwc07SQR3LzaY7zOQNGaw6UAY
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Футзал Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

В "Кайрате" прокомментировали аварию самолета с футболистами на борту

В "Кайрате" прокомментировали аварию самолета с футболистами на борту
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

"Кайрат" выступил с заявлением относительно аварии самолета, на борту которого находились футболисты и тренерский штаб клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чрезвычайное происшествие случилось утром 22 октября в международном аэропорту Алматы. Самолет авиакомпании FlyJet столкнулся с автомобилем Renault.

"Действительно, футболисты и тренерский штаб ФК "Кайрат" были на борту. К счастью, никто не пострадал.
Команда некоторое время находилась в самолете, после уехала на базу клуба. Уже вечером тренировка перед важным матчем "Кайрат" - "Астана", который состоится в воскресенье, 24 октября", - заявили в пресс-службе ФК "Кайрат". 

Отметим, что на этом рейсе "Кайрат" возвращался из Баку после матча группового этапа Лиги конференций против "Карабаха".

 

Обстоятельства инцидента выясняются. В данный момент начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проводятся следственные действия.

Напомним, что "Кайрат" потерпел минимальное поражение от "Карабаха" (1:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций. 

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайрат ФК Лига конференций Алматы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:06
Футбол
"От результата в Кубке зависит не только моя судьба". Адиев - о задачах "Шахтера", Омиртаеве и составе на матч с "Тоболом" "От результата в Кубке зависит не только моя судьба". Адиев - о задачах "Шахтера", Омиртаеве и составе на матч с "Тоболом"
Сегодня , 17:18
Футбол
Поигравший в Азербайджане казахстанец назвал причины второго поражения "Кайрата" в Лиге конференций Поигравший в Азербайджане казахстанец назвал причины второго поражения "Кайрата" в Лиге конференций
Сегодня , 15:01
Футбол
Обернулось увольнением. Вспомнили все противостояния Бердыева и Тихонова перед матчем "Кайрат" - "Астана" Обернулось увольнением. Вспомнили все противостояния Бердыева и Тихонова перед матчем "Кайрат" - "Астана"
Сегодня , 14:32
Футбол
Блестящая работа Канте, провал во втором тайме и необоснованная критика Бердыева. Почему "Кайрат" проиграл "Карабаху" Блестящая работа Канте, провал во втором тайме и необоснованная критика Бердыева. Почему "Кайрат" проиграл "Карабаху"
Сегодня , 13:13
Футбол
В "Кайрате" прокомментировали аварию самолета с футболистами на борту В "Кайрате" прокомментировали аварию самолета с футболистами на борту
Сегодня , 11:02
Футбол
"Глупая команда". Фанаты "Карабаха" - о братском противостоянии, уровне "Кайрата" и игре против 11 футболистов в защите "Глупая команда". Фанаты "Карабаха" - о братском противостоянии, уровне "Кайрата" и игре против 11 футболистов в защите
Вчера , 22:31
Футбол
Замена новичку "Спартака" и универсальность. Как стартовал в чемпионате Бельгии кандидат в сборную Казахстана Замена новичку "Спартака" и универсальность. Как стартовал в чемпионате Бельгии кандидат в сборную Казахстана
Вчера , 19:45
Футбол
Апрельское чудо в "Актобе", эффективность Хижниченко и реализация Лобжанидзе. Главные "джокеры" КПЛ-2021 Апрельское чудо в "Актобе", эффективность Хижниченко и реализация Лобжанидзе. Главные "джокеры" КПЛ-2021
Вчера , 18:21
Футбол
Нереальный отрыв лидера и неожиданное второе место у казахстанского форварда. На ком больше всего фолят в КПЛ Нереальный отрыв лидера и неожиданное второе место у казахстанского форварда. На ком больше всего фолят в КПЛ
Вчера , 13:59
Футбол
Сейдахмет два года не забивает в КПЛ. Ему пора уходить из "Кайрата" и вернуться в "Тараз" Сейдахмет два года не забивает в КПЛ. Ему пора уходить из "Кайрата" и вернуться в "Тараз"
20 октября, 23:59
Футбол
Комиссия вынесла решение по моменту с участием Зайнутдинова в РПЛ Комиссия вынесла решение по моменту с участием Зайнутдинова в РПЛ
20 октября, 23:16
Футбол
Определился следующий соперник "Кайрата" в юношеской Лиге чемпионов Определился следующий соперник "Кайрата" в юношеской Лиге чемпионов
20 октября, 22:44
Футбол
"Нам нужна победа". Курбан Бердыев - о матче, беспроигрышной серии "Карабаха" из 15 игр и Вагнере Лаве "Нам нужна победа". Курбан Бердыев - о матче, беспроигрышной серии "Карабаха" из 15 игр и Вагнере Лаве
20 октября, 20:30
Футбол
Соперник обратился к "Кайрату" на казахском языке перед матчем Лиги конференций Соперник обратился к "Кайрату" на казахском языке перед матчем Лиги конференций
20 октября, 19:47
Футбол
"У "Кайрата" другой футбол". Тренер "Карабаха" - о предстоящем матче, "Астане" и беспроигрышной серии "У "Кайрата" другой футбол". Тренер "Карабаха" - о предстоящем матче, "Астане" и беспроигрышной серии
20 октября, 19:18
Футбол
Вагнер заявил, что у "Кайрата" сильнейшая атака в КПЛ. Могут ли с этим поспорить "Астана" и "Тобол"? Вагнер заявил, что у "Кайрата" сильнейшая атака в КПЛ. Могут ли с этим поспорить "Астана" и "Тобол"?
20 октября, 18:52
Футбол
"Кайрат" второй раз в истории прошел раунд в юношеской Лиге чемпионов "Кайрат" второй раз в истории прошел раунд в юношеской Лиге чемпионов
20 октября, 17:40
Футбол
Сборная Казахстана по футболу решила завершить год матчем с Таджикистаном Сборная Казахстана по футболу решила завершить год матчем с Таджикистаном
20 октября, 13:51
Футбол
Финт Зидана, нелепое удаление и много практики. Как Бахтияров перезапускает карьеру в России Финт Зидана, нелепое удаление и много практики. Как Бахтияров перезапускает карьеру в России
20 октября, 12:55
Футбол
До вышки за 4 года существования и роль преемника "Иртыша". Как Павлодар рвется снова в КПЛ До вышки за 4 года существования и роль преемника "Иртыша". Как Павлодар рвется снова в КПЛ
19 октября, 20:31
Футбол
Привычная роль и влияние Бабаяна. Как Зайнутдинов вернулся на атакующую позицию в ЦСКА Привычная роль и влияние Бабаяна. Как Зайнутдинов вернулся на атакующую позицию в ЦСКА
19 октября, 17:32
Футбол
Из Мальты в Кызылорду, чемпионство с казахстанским тренером и связка с лидером "Кайсара". Как форвард из Литвы покорил КПЛ Из Мальты в Кызылорду, чемпионство с казахстанским тренером и связка с лидером "Кайсара". Как форвард из Литвы покорил КПЛ
19 октября, 16:28
Футбол
Команда "Казахтелекома" стала призером мини-футбольного турнира Qyzmet Cup Команда "Казахтелекома" стала призером мини-футбольного турнира Qyzmet Cup
19 октября, 12:12
Футбол
"Астана" заинтересовалась дебютантом сборной Казахстана по футболу "Астана" заинтересовалась дебютантом сборной Казахстана по футболу
18 октября, 16:49
Футбол
"Мы сами себе проиграли". Вагнер Лав - о "Кайрате", потере чемпионства, Бердыеве и сборной Казахстана по футзалу "Мы сами себе проиграли". Вагнер Лав - о "Кайрате", потере чемпионства, Бердыеве и сборной Казахстана по футзалу
18 октября, 16:08
Футбол
Тихонов нашел оптимальный состав, Заруцкий "стучится" в сборную, а Томасов разошелся. Как "Астана" подходит к "золотому" матчу Тихонов нашел оптимальный состав, Заруцкий "стучится" в сборную, а Томасов разошелся. Как "Астана" подходит к "золотому" матчу
18 октября, 14:25
Футбол
Синхронность "Тобола" и "Астаны", мем-дуэль "Кайрата" и "Актобе". Обзор 24-го тура КПЛ Синхронность "Тобола" и "Астаны", мем-дуэль "Кайрата" и "Актобе". Обзор 24-го тура КПЛ
18 октября, 10:50
Футбол
Вагнер Лав сделал заявление о своем будущем в "Кайрате" Вагнер Лав сделал заявление о своем будущем в "Кайрате"
17 октября, 19:27
Футбол
"Беспредел! Зайнутдинов откровенно сыграл рукой". В России раскритиковали судейство победного матча ЦСКА "Беспредел! Зайнутдинов откровенно сыграл рукой". В России раскритиковали судейство победного матча ЦСКА
17 октября, 18:57
Футбол
ЦСКА с Зайнутдиновым в старте выиграл матч в РПЛ и поднялся в зону еврокубков ЦСКА с Зайнутдиновым в старте выиграл матч в РПЛ и поднялся в зону еврокубков
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus