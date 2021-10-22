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Обернулось увольнением. Вспомнили все противостояния Бердыева и Тихонова перед матчем "Кайрат" - "Астана"

Обернулось увольнением. Вспомнили все противостояния Бердыева и Тихонова перед матчем "Кайрат" - "Астана"
©ФК "Рубин"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

В воскресенье, 24 октября, в Алматы состоится центральный матч 25-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана между местным "Кайратом" и столичной "Астаной". Эта игра будет иметь особую роль, и дело тут даже не в противостоянии двух главных команд страны последних лет, а в чемпионской гонке. "Астана" занимает первое место в таблице, лишь на балл опережая "Тобол". Что касается алматинцев, то они уже гарантировали себе третье место по итогам сезона.

Корреспондент Vesti.kz рассказал об истории противостояния двух главных тренеров команд - Курбана Бердыева и Андрея Тихонова. Они неоднократно встречались на поле, и практически всегда происходила дуэль тренера Бердыева и игрока Тихонова. Но один раз они пересеклись и в тренерской дуэли. Подробнее об этом - в нашем новом материале.

69-летний Бердыев был назначен тренером "Кайрата" в конце августа этого года, а до этого он на протяжении трех месяцев был советником председателя наблюдательного совета клуба. С 2000 года специалист из Туркменистана работал исключительно в России, а особо он известен по своей деятельности в "Рубине", который он дважды приводил к чемпионству и был соавтором чудес казанцев в Лиге чемпионов.

Тренерский опыт Тихонова куда более скромный. Он входил в тренерские штабы московского "Спартака" и "Краснодара", а затем получил должность рулевого в "Енисее". После этого специалист работал в "Крыльях Советов", которые вывел в премьер-лигу. Но в "вышке" у Тихонова с командой не получилось, и после девяти туров он был уволен. 16 октября 2020 года, в день своего 50-летия, российский наставник получил работу в "Астане".

Сезон-2003

Впервые лицом к лицу на поле Бердыев и Тихонов встретились в апреле 2003 года в матче третьего тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином". Игра в Самаре завершилась безголевой ничьей, Это был третий сезон Курбана Бекиевича у руля казанцев, а Андрей Валерьевич проводил третий сезон в "Крыльях" и первый - в высшем дивизионе. 

32-летний Тихонов вывел хозяев с капитанской повязкой на рукаве и отыграл целиком 90 минут. Бердыеву на тот момент было 50 лет, он находился примерно в том же возрасте, в котором сейчас Тихонов. 

В октябре состоялся матч второго круга, уже в Казани. Тогда Тихонов вновь вывел команду на поле в качестве капитана, но помочь добыть положительный результат не сумел. "Рубин" Бердыева праздновал успех после уверенной победы со счетом 3:1. Сезон-2003 казанцы завершили на третьем месте в таблице, а "Крылья Советов" заняли девятое место из 16.

Сезон-2004

В апреле 2004-го самарцы взяли уверенный реванш у казанских соперников в шестом туре, обыграв их на выезде со счетом 3:1. Тихонов вышел на замену на 62-й минуте встречи, заменив Антона Бобра. На тот момент все голы этой игры уже были забиты. 

В начале октября "Крылья Советов" во второй раз за год переиграли "Рубин" Бердыева. Капитан-Тихонов вышел в стартовом составе, а на 23-й минуте реализовал пенальти, открыв счет в противостоянии. В середине второго тайма счет сравнял игрок гостей Алехандро Домингес. На 81-й минуте Тихонов уступил место на поле Сергею Виноградову. В оставшееся время "Рубин" не реализовал пенальти, упустив шанс вырвать победу, а спустя две минуты команда пропустила гол от Андрея Каряки - 2:1 в пользу самарцев.

Ситуация в турнирной таблице была практически в точности наоборот по сравнению с прошлым годом. "Крылья Советов" с Тихоновым заняли третью строчку, а "Рубин" финишировал лишь десятым.

Сезон-2007

Следующие два года Тихонов провел в составе "Химок" во втором дивизионе России, а на третий год подмосковному коллективу удалось пробиться в премьер-лигу. В конце марта "Рубин" на своем поле принял гостей из "Химок". Тихонов, являясь капитаном гостей, вышел в старте и отыграл 90 минут. 35-летний полузащитник стал автором голевой передачи на Александра Антипенко, благодаря которому "Химки" вышли вперед. Но во втором тайме казанцы забили два безответных мяча и праздновали успех - 2:1 в пользу команды Бердыева.

В начале августа состоялся ответный матч второго круга, уже в Химках. Эта игра завершилась ничьей с нулями на табло. Тихонов вышел в старте и отыграл 75 минут, после чего был заменен на Александра Евстафьева. В той игре за "Химки" 90 минут отбегал защитник сборной Казахстана, бывший игрок столичного "Жениса" Дмитрий Ляпкин.

По итогам сезона "Химки" заняли девятое место, лишь на два балла опередив "Рубин" Бердыева, который стал десятым.

Сезон-2008

Эта кампания стала последней полноценной для Тихонова в высшем дивизионе России. Он вернулся в "Крылья Советов", где параллельно с игровой карьерой начал и тренерскую, войдя в штаб Леонида Слуцкого

В июле в Самаре прошел матч между "Крыльями" и "Рубином". На дубль Кристиана Нобоа со стороны команды Бердыева хозяева ответили попаданиями Евгения Савина, которого сейчас больше знают как блогера "КраСаву", и Руслана Аджинджала - 2:2. Тихонов вышел в старте, но был заменен в перерыве на бразильца Леилтона Силву.

В конце октября команды схлестнулись уже в Казани, и тогда уверенную разгромную победу добыли хозяева - 3:0. Кристиан Ансальди, Александр Бухаров и все тот же Нобоа принесли Курбану Бекиевичу много радости. Тихонов вышел на замену вместо Аджинджала на 63-й минуте встречи, тогда счет на табло был 2:0 в пользу хозяев.

По итогам первенства "Рубин" Бердыева завоевал чемпионство, а "Крылья Советов" с Тихоновым заняли шестую строчку, едва зацепившись за еврокубковую зону. Но на этом игровая карьера Андрея Валерьевича в Самаре подошла к концу, в 2009-м он уже подписал контракт с "Астаной" (на тот момент - "Локомотив").

Сезон-2011

После года в Казахстане и еще одного сезона во втором дивизионе за "Химки" Тихонов вернулся в родной "Спартак", где вошел в тренерский штаб Валерия Карпина, а также был заявлен на сезон в премьер-лиге. Но поиграть толком не получилось. Дважды 40-летний Тихонов оставался на скамейке запасных и, наконец, 18 сентября провел свой прощальный матч против "Крыльев Советов". "Красно-белые" разгромили соперников со счетом 3:0, а Андрей Валерьевич, отыгравший первый тайм, сделал голевую передачу на Эйдена МакГиди

На вторую половину встречи Тихонов уже не вышел. На этом игровая карьера легенды "Спартака" завершилась окончательно. И после этого его можно было увидеть лишь в качестве тренера.

На игры с "Рубином" Бердыева в том сезоне Тихонов, следовательно, заявлен не был. 

Сезон-2018/19

По итогам сезона-2017/18 главный тренер Тихонов сумел вывести "Крылья Советов" в высший дивизион. Но игра в премьер-лиге у самарцев не задалась. После восьми туров у подопечных Андрея Валерьевича было две победы, одна ничья и аж пять поражений.

В девятом туре команду ожидал выезд в Казань против "Рубина". Команда Бердыева одержала победу благодаря голу Сердара Азмуна в самой концовке матча - 2:1. После этого результата Тихонов был уволен с поста главного тренера. Его место впоследствии занял черногорский специалист Миодраг Божович. Команда сумела спастись от вылета лишь через стыковые матчи, а "Рубин" Бердыева финишировал 11-м.

Вот такими последствиями завершилась первая и пока единственная тренерская дуэль между Бердыевым и Тихоновым. В это воскресенье пройдет вторая, и уже в чемпионате Казахстана.

Общие итоги

Всего было восемь противостояний Бердыева-тренера и Тихонова-футболиста, а также один матч, когда оба возглавляли свои команды. Более удачливым в этом противостоянии является Курбан Бекиевич - его команды выигрывали четырежды. Дважды праздновал успех Тихонов, а еще столько же раз была зафиксирована ничья.

Отметим, что игру между "Кайратом" и "Астаной" в прямом эфире покажет российский телеканал "Матч ТВ". Начало матча запланировано на 15:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что в параллельном матче 25-го тура "Тобол" на своем поле примет "Шахтер"

Ранее сообщалось, что в "Астане" нашли замену Тихонову на посту главного тренера. Позже с заявлением выступили уже в самом клубе.

Фото: ФК "Кайрат" (1), ФК "Астана" (2), ФК "Крылья Советов" (3,4,5,6,8), ФК "Химки" (7), ФК "Рубин" (9,10)©

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Метки:
Футбол КПЛ-2021 Кайрат ФК Астана ФК Бердыев Курбан Тихонов Андрей Россия Тобол ФК Шахтер ФК Лига чемпионов Премьер-лига России Рубин Спартак Москва Химки ФК Сборная РК по футболу

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