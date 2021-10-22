"Астана" нашла замену Тихонову. В клубе раскол по кандидатам

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов, возможно, покинет свой пост по окончании сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Тень отца Гурмана", в столичном клубе уже определились с заменой российскому специалисту. Однако в "Астане" наблюдается раскол по поводу кандидутуры.

В частности, один лагерь выступает за Срджан Благоевич, возглавляющего "Каспией", тогда как второй - за Юрия Уткульбаева.

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"Почти со 100 процентной уверенностью можно утверждать, что свой пост в "Каспие" покинет Срджан Благоевич, тем более, что договор с актаусцами у него истекает в конце этого года. При этом велика вероятность, что Благоевич останется в КПЛ, более того – пойдет на повышение.

Летом молва отправляла его в "Тобол", но там в итоге решили сделать ставку на Александра Москаленко. Сейчас же сербского тренера хочет видеть у себя "Астана". А если точнее, то та часть руководства столичной команды, которая подвластна Тастанбеку Есентаеву и Санжару Сейтказинову – бывшему исполнительному директору "Каспия".

Однако другой клан начальников "Астаны" желает пригласить в ряды шестикратных Юрия Уткульбаева, известного казахстанским болельщикам по не самой успешной работе в "Актобе" и уже почти год сидящего без дела. Ну, там понятно, откуда ветер дует", - пишет источник.

Добавим, что за два тура до завершения чемпионата "Астана" с 56 очками возглавляет турнирную таблицу КПЛ, опережая "Тобол" на один балл. "Каспий" же с 28 очками идет десятым и сохранил прописку.

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