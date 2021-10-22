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Тихонов уходит? "Астана" выступила с заявлением по главному тренеру

Тихонов уходит? "Астана" выступила с заявлением по главному тренеру
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Футбольный клуб "Астана" выступил с заявлением по поводу главного тренера команды Андрея Тихонова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Накануне появилась информация, что российский специалист может покинуть свой пост по окончании сезона.

"В ряде СМИ была опубликована информация о завершении трудовых отношений с главным тренером команды Андреем Валерьевичем Тихоновым. Клуб заявляет, что данная информация не соответствует действительности: команда в штатном режиме продолжает тренировочный процесс и подготовку к играм в чемпионате и кубке Казахстана.

Пресс-служба футбольного клуба "Астана" просит доверять информации, опубликованной только на официальном сайте клуба.

Добавим, что слухи о переговорах с сербским специалистом Срджаном Благоевичем не имеют оснований и не являются достоверными", - говорится в заявлении столичного клуба.

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Добавим, что за два тура до завершения чемпионата "Астана" с 56 очками возглавляет турнирную таблицу КПЛ, опережая "Тобол" на один балл.

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Метки:
Астана ФК Тихонов Андрей КПЛ-2021

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