"Кайрат" или "Актобе"? Магомед Адиев намекнул на новые лица в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев посетит матч девятого тура казахстанской премьер-лиги между "Кайратом" и "Актобе", передает корреспондент Vesti.kz.
Игра состоится в Алматы и начнется в 17:00 по местному времени.
Информацию о посещении принципиальной игры КПЛ, Адиев анонсировал в своем аккаунте в Instagram.
"Сегодня собираюсь лично посетить матч Кайрата и Актобе. Уверен, что будет интересная игра от двух принципиальных соперников и жду от кандидатов в сборную качественной игры", - отметил специалист.