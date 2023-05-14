"Кайрат" или "Актобе"? Магомед Адиев намекнул на новые лица в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев посетит матч девятого тура казахстанской премьер-лиги между "Кайратом" и "Актобе", передает корреспондент Vesti.kz.

Игра состоится в Алматы и начнется в 17:00 по местному времени.

Информацию о посещении принципиальной игры КПЛ, Адиев анонсировал в своем аккаунте в Instagram.

"Сегодня собираюсь лично посетить матч Кайрата и Актобе. Уверен, что будет интересная игра от двух принципиальных соперников и жду от кандидатов в сборную качественной игры", - отметил специалист.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22 2 Астана 9 7 0 2 13-9 21 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17 5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15 6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14 7 Тобол 8 3 2 3 12-13 11 8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10 9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10 10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10 11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →