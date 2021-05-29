"Каспий" сделал камбэк с 0:2 и отобрал очки у "Астаны"

Футболисты "Астаны" сыграли вничью с актауским "Каспием" в 14-м туре чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел в Актау и завершился со счетом 2:2.

При этом после первого тайма гости вели с преимуществом в два мяча. Сначала на восьмой минуте игры полузащитник "Астаны" Тигран Барсегян открыл счет, а на 31-й минуте Роман Муртазаев удвоил преимущество команды.

Во втором тайме "Каспию" удалось отыграться за восемь минут - отличились Талгат Кусяпов (52-я) и Аслан Дарабаев (60-я).

После этой игры "Астана" с 34 очками сохранила лидерство в турнирной таблице КПЛ. "Каспий" (20) идет пятым.

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