"Каспий" на последних минутах вырвал победу в КПЛ

©ФК "Каспий"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 18:58

"Каспий" обыграл "Атырау" в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Актау и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, забивших решающий мяч под ее занавес. В составе победителей отличились Аслан Адиль (45+1-я минута) и Алмас Арменов (90-я). У проигравших гол забил Матеус Бисси Да Сильва (52-я).

Как итог, "Каспий" одержал четвертую победу при одной ничьей и одном поражении, а "нефтяники" потерпели третью неудачу при двух выигрышах и одном ничейном результате.

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Метки:
КПЛ Каспий Атырау ФК

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