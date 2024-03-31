Карпович сделал неожиданное заявление после победы "Елимая" над "Астаной"

Главный тренер "Елимая" Андрей Карпович прокомментировал победу своей команды над "Астаной" (1:0) в матче третьего тура чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.
"Была напряженная игра, после таких длительных пауз матчи бывают разные. Рад, что удалось победить и если говорить откровенно - нам повезло. Мы играли с хорошей командой, все знают набор исполнителей "Астаны". Мы рады победе, но я ребятам сказал, ничего еще по сути не сделано, это всего третий тур.
И еще хотелось бы отметить болельщиков, очень удивлены, приятно было играть при такой атмосфере", - отметил Андрей Владимирович.
Напомним, что победный гол в составе "Елимая" в ворота "Астаны" забил Роман Муртазаев. Ранее свой комментарий по этой встрече дал также тренер столичного клуба Григорий Бабаян - он возмутился судейской работой Артема Кучина и в частности высказался об удалении Алексы Амановича во втором тайме.
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