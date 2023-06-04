Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович высказался о победном матче против "Шахтера", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Актобе" во встрече 12-го тура КПЛ-2023 обыграл "горняков" со счетом 2:0.

"Всех в первую очередь с победой, рады вернуться на Центральный, долго этого ждали. Основной задачей было набрать три очка и порадовать болельщиков, конечно же. Как всегда, атмосфера классная, поддержка бешеная. Мы это чувствуем, понимаем. Я думаю, что могли забить больше и, наверное, чуть-чуть раньше решить исход матча, чтобы концовка была более спокойной. Но нужно тоже отдать должное сопернику - достаточно опытная команда, которая играет в футбол, есть у нее определенный стиль. Тем самым, скажем, победа еще слаще для нас. Опять же, салют, атмосфера сумасшедшая - видно, что люди соскучились, люди хотели праздник - я надеюсь, они его получили", - заявил Карпович.