Карпович прокомментировал победу "Актобе" над "Шахтером"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 08:31

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович высказался о победном матче против "Шахтера", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Актобе" во встрече 12-го тура КПЛ-2023 обыграл "горняков" со счетом 2:0.

"Всех в первую очередь с победой, рады вернуться на Центральный, долго этого ждали. Основной задачей было набрать три очка и порадовать болельщиков, конечно же. Как всегда, атмосфера классная, поддержка бешеная. Мы это чувствуем, понимаем. Я думаю, что могли забить больше и, наверное, чуть-чуть раньше решить исход матча, чтобы концовка была более спокойной. Но нужно тоже отдать должное сопернику - достаточно опытная команда, которая играет в футбол, есть у нее определенный стиль. Тем самым, скажем, победа еще слаще для нас. Опять же, салют, атмосфера сумасшедшая - видно, что люди соскучились, люди хотели праздник - я надеюсь, они его получили", - заявил Карпович.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
10 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
Карпович Андрей Актобе ФК Шахтер ФК КПЛ
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