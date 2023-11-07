Семейский "Елимай" официально представил Андрея Карповича в качестве главного тренера клуба, сообщают Vesti.kz.

Клуб из Семея, выигравший первую лигу, в следующем сезоне выступит в КПЛ.

"Андрей Карпович - новый главный тренер "Елимая"

Футбольный клуб "Елимай" официально сообщает о достигнутом соглашении с Андреем Владимировичем Карповичем.

Карпович – воспитанник "Елимая", в 1998-2000 годах защищал честь семейчан и становился чемпионом страны.

42-летний специалист ранее работал в алматинском "Кайрате", кокшетауском "Окжетпесе" и петропавловском "Кызыл-Жаре". Помимо этого он непродолжительное время возглавлял национальную сборную Казахстана.

Последние годы он трудился в "Актобе", с которым становился серебряным и бронзовым призером КПЛ.

Поздравляем нового тренера нашей команды с возвращением и желаем ему успехов у руля "Елимая", - пишет пресс-служба клуба из Семея.