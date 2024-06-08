Карпович может стать тренером зарубежного клуба

Наставник "Елимая" Андрей Карпович вошел в шорт-лист российской "Балтики". Калининградцы ищут нового тренера после ухода Сергея Игнашевича, сообщают Vesti.kz.

Информация об этом появилась в Telegram-канале "ФНЛ с Ильевым". Калининградцы по итогам сезона 2023/24 вылетели из российской премьер-лиги (РПЛ) в первую лигу, а также добрались до суперфинала Кубка России, где проиграли "Зениту" (1:2).

"Чтобы сразу прекратить выдумки и спекуляции в СМИ, сообщаю: "Балтика" не рассматривает на пост главного тренера Сергея Юрана, Вадима Евсеева, Сергея Ташуева и Дмитрия Аленичева.

33-летний Александр Грищенко в числе кандидатов есть, его лоббируют - но он не основной. Такие же шансы у возглавляющего "Елимай" 43-летнего Андрея Карповича. В свое время он выступал за московское "Динамо". Всего в шорт-листе, по моим сведениям, пять кандидатов, самый статусный - Владимир Федотов. Но экс-наставник ЦСКА не пойдет в первую лигу. Его, думаю, можно вычеркивать. Еще двух не знаю.

В "Балтике" хотят взять коуча не просто под задачу возвращения в РПЛ, а с перспективой на 3-4 года. Поэтому возраст тоже имеет значение", - пишет автор.