В "Карабахе" прокомментировали информацию о переходе Балаева в "Актобе"

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©ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 10:59

Потенциальный новичок "Актобе" Эмиль Балаев продолжит выступать за ФК "Карабах", сообщает корреспондент Vesti.kz. В азербайджанском клубе опровергли информацию об интересе к своему вратарю.

"Балаев - наш футболист, и с ним есть действующий контракт. Эмиль остается в команде, и никакого официального предложения в "Карабах" относительно него не поступало", - заявили в азербайджанском клубе.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к вратарю сборной Азербайджана со стороны "Актобе", который рассматривает еще несколько кандидатур на место ушедших Жасура Нарзикулова и Сергея Ревякина.

Отметим, что Балаев выступал в КПЛ в сезоне-2019. В составе "Тобола" он провел 31 матч в чемпионате Казахстана, в которых пропустил 22 мяча. На счету азербайджанского голкипера 18 поединков подряд, сыгранных на ноль. Сухая серия составила 736 минут. По этому показателю легионер вошел в топ-5 вратарей в истории чемпионатов Казахстана.

Добавим, в текущем розыгрыше еврокубков "Карабах" встречался с "Кайратом". Обе встречи в рамках групповой стадии Лиги конференций завершились в пользу азербайджанского клуба с одинаковым счетом 2:1. Балаев в этих поединках оставался на скамейке запасных. 

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Метки:
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